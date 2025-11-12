Для КИК ужесточат условия получения льготы по налогу на прибыль

Чтобы контролируемая иностранная компания могла применять льготу по налогу на прибыль, она должна быть зарегистрирована в стране, где налоговая ставка не меньше 15%.

Минфин собирается ввести дополнительное условие для освобождения контролируемых иностранных компаний (КИК) от налога на прибыль.

Льготу получат только компании, которые зарегистрированы в странах со ставкой корпоративного налога не ниже 15%. Об этом пишет РБК.

Сейчас для освобождения от налога на прибыль достаточного того, чтобы КИК не была зарегистрирована в государстве из черного списка офшоров. Например, на Британских Виргинских островах, в Монако, Бахрейне и в других зонах.

Новая поправка добавит второе условие. Это повлияет на работу холдингов, зарегистрированных в том числе в ОАЭ, где ставка корпоративного налога 9%. Однако для Эмиратов могут сделать исключение из-за того, что вступит в силу соглашение об избежании двойного налогообложения.

