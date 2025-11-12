Для КИК ужесточат условия получения льготы по налогу на прибыль
Минфин собирается ввести дополнительное условие для освобождения контролируемых иностранных компаний (КИК) от налога на прибыль.
Льготу получат только компании, которые зарегистрированы в странах со ставкой корпоративного налога не ниже 15%. Об этом пишет РБК.
Сейчас для освобождения от налога на прибыль достаточного того, чтобы КИК не была зарегистрирована в государстве из черного списка офшоров. Например, на Британских Виргинских островах, в Монако, Бахрейне и в других зонах.
Новая поправка добавит второе условие. Это повлияет на работу холдингов, зарегистрированных в том числе в ОАЭ, где ставка корпоративного налога 9%. Однако для Эмиратов могут сделать исключение из-за того, что вступит в силу соглашение об избежании двойного налогообложения.
Споры между бизнесом и налоговой по разным причинам возникают регулярно. Узнайте, как это проходит — приходите на мастер-класс «Интерактивный разбор судебного дела по конкретной налоговой проверке». Он состоится 24 ноября 2025 года в 15:00 мск!
Мастер-класс входит в программу курса профессиональной переподготовки Налоговый консультант, но вы можете прийти отдельно, прослушать и получить сертификат.
Что разберем:
Хронология проверки: от предпроверочного анализа до решения суда.
Ключевые эпизоды: выемка документов, допросы, акт проверки.
Позиция ФНС: какие нормы НК РФ использовались, как доказывалась необоснованная выгода.
Позиция налогоплательщика: какие доказательства представил, как строил защиту.
Судебная логика: почему суд встал на ту или иную сторону, какие прецеденты повлияли на решение.
Вы получите:
Понимание реальных механизмов доказывания в налоговых спорах.
Навык анализа судебных актов по налоговым делам.
Спикер — Оксана Попова, директор Департамента по налоговому сопровождению бизнеса ООО «Легикон-Право», старший преподаватель Департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ, налоговый консультант.
Ждем вас на мастер-классе 24 ноября в 15:00 мск!
Начать дискуссию