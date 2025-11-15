Что делать, если в налоговом уведомлении за 2024 год старое наименование банка

Некоторые физлица при оплате налогов на имущество за 2024 год обнаружили, что в квитанции неактуальное наименование отделения ЦБ.

Недавно мы сообщали, что с 27 октября 2025 года в платежках по ЕНП наименование Центробанка пишут по-новому. И приводили новые образцы.

«Имущественные налоги физлицом на 11 ноября еще не уплачены. В квитанции старое наименование банка. Как оплатить? По квитанции или сменить наименование банка?», — спросили у ФНС.

Специалисты ведомства посоветовали использовать онлайн-сервис с автоматическим заполнением реквизитов «Уплата налогов и пошлин», нужно заполнить ИНН плательщика и сумму платежа.

И уточнили, что распределение денежных средств с ЕНП в счет уплаты налогов будет автоматически в соответствии со ст. 45 НК.