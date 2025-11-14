Если сотрудник увольняется в последний день отпуска – не стоит с ним рассчитываться заранее
Работник хочет уйти в отпуск без сохранения заработной платы с 20 по 24 декабря 2025 года, а с 25 декабря – подать заявление о предоставлении неиспользованной части ежегодного основного отпуска с последующем увольнением. То есть последний день работы будет 19.12.2025.
Может ли работодатель выдать работнику в этот день трудовую книжку и провести расчет, спросили на сайте Онлайнинспекции.рф.
«Полагаем, что нет, поскольку до 25.12.2025 работник может отозвать заявление об увольнении», — ответил Роструд.
До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время отозвать свое заявление (ч. 4 ст. 80 ТК). Тогда его не увольняют, кроме случаев, когда на его место пригласили в письменной форме другого работника, которому нельзя отказать в заключении трудового договора.
