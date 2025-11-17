👍 Вычет по НДФЛ за фитнес будут давать за родителей-пенсионеров

Не только за фитнес детей, но еще и за родителей можно будет получить социальный налоговый вычет по НДФЛ.

Такая поправка предусмотрена законопроектом № 1026190-8.

Соцвычет по НДФЛ будет положен при оплате физкультурно-оздоровительных услуг за своих родителей, если они пенсионеры.

Кстати, ранее анонсировали, что вычет введут не только за родителей, но еще и за супругов. Но в итоге в список попали только родители, и то если они на пенсии. Если работающий муж платит за фитнес своей жены-домохозяйки он по-прежнему не сможет получить вычет.

Кроме того, на 2026 год изменили срок формирования списка спортивных организаций, за фитнес в которых дают вычет.

Перечень фитнес-центров формирует Минспорт на основании данные из регионов. Срок – до 1 декабря. Таким образом, перечень на 2026 год должен быть готов к 01.12.2025.

Но этот срок продлили. На 2026 год список фитнес-центров будут формировать до 1 марта 2026 года.