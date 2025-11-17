Зарплаты дистанционщиков догоняют офисных работников

Средняя зарплата удаленщиков сократила разрыв с доходом офисных работников: 70,4 тыс. рублей против 79,5 тыс.

В 2021 году на удаленке предлагали зарплату чуть выше, чем в офисе — 46 тыс. против 45,9 тыс.

Но уже с 2022 года за работу в офисе стали предлагать больше. В 2023 году разрыв сильно вырос — в офисе стали предлагать 57,8 тыс. против 47,8 тыс. руб. на удаленке. Затем разница начала постепенно сокращаться и к 2025 году составила 9,1 тыс. руб.

При этом доля удаленных работников в общем объеме занятых в российской экономике составляет всего 2-4%.

Чаще всего на «удаленке» работают люди из мегаполисов с высшим образованием. Чем выше уровень квалификации и образования, тем выше склонность к удаленной работе.

«Чем выше компьютеризация отрасли и меньше доля физического труда, тем активнее используется дистанционный формат», — добавили эксперты.

Благодаря удаленке работодатели экономят на аренде и содержании офисов, а сотрудники получают гибкость, поэтому растет удовлетворенность работой и снижается текучка кадров.

Научим рассчитывать зарплату, компенсации и премии на онлайн-курсе «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С». Вы узнаете, как считать средний заработок для пособий и отпусков, вести учет мигрантов, составлять отчетность и правильно оформлять согласия на сбор персональных данных с 1 сентября 2025 года.

Цена сейчас со скидкой 82 %: 3 500 ₽ вместо 18 990 ₽. Акция до 19 ноября.

Купить курс

Больше онлайн-курсов по акции в каталоге «Клерка».