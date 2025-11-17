💳 Льготу по НДС при обслуживании банковских карт отменят

Комитет Госдумы решил не оставлять льготы по НДС при обслуживании банковских карт.

Льготу по НДС для операций и услуг, связанных с обслуживанием банковских карт, не будут сохранять. Такое предложение отклонил комитет Госдумы по бюджету и налогам.

Поправку предложил отклонить замглавы Минфина Алексей Сазанов, отвечая на вопрос главы комитета ГД по налогам Андрея Макарова о позиции кабмина по сохранению данной льготы.

Сазанов ранее сообщал, что Правительство собирается отменить льготу по НДС для услуг по банковским картам. От этого ожидается дополнительный доход в бюджет РФ в размере 30 млрд рублей.

В поправках в НК теперь указано, что из абз. 4 подп. 3 п. 3 ст. 149 НК исключат слова «а также операции, связанные с обслуживанием банковских карт».

То есть эти услуги переведут в категорию облагаемых стандартной ставкой НДС.

