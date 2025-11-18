❗ С 2026 года уточнят подсудность налоговых споров

Для распределения нагрузки на налоговые органы камеральные проверки сданных деклараций и отчетности станут проводить чужие налоговые инспекции.

Ранее мы сообщали, что законопроект № 1026190-8 с налоговой реформой-2026 вводит новое правило камеральной проверки: ее сможет проводить не только ИФНС, куда сдана декларация, но и иной уполномоченный налоговый орган. Об этом отдельно уведомят. То есть будет принцип экстерриториальности.

Поэтому логично появились претензии, что станет сложнее оспорить решения налоговиков в суде. Налогоплательщику придется ехать в тот регион, где находится инспекция, чтобы участвовать в процессе. Или тратить деньги на командировки своих представителей.

Для этого в ст. 38 АПК про исключительную подсудность указанный законопроект добавляет новый п. 6.2.

Согласно ему, заявление об оспаривании ненормативных актов, решений и действий (бездействия) налогового органа, место нахождения которого не совпадает с адресом или местом жительства заявителя, подают в арбитражный суд по адресу или месту жительства заявителя.