Минфин создал компанию для обеспечения трансграничных расчетов

В России появилась компания по выпуску векселей и цифровых финансовых инструментов, с помощью которых участники ВЭД смогут проводить расчеты.

Минфин вместе с платформой А7 от ПСБ учредили компанию «Росвексель». Она будет заниматься выпуском векселей и цифровых финансовых инструментов, которые будут доступны для проведения трансграничных расчетов участниками внешнеэкономической деятельности.

Новая компания позволит импортерам и экспортерам проводить расчеты, обеспеченные золотом. Это гарантирует безопасность платежей и сохранность средств.

«Вексель может использоваться для расчетов юридических лиц с иностранными контрагентами, в том числе для оплаты контрактов в любой валюте», — сказано на сайте Минфина.

Также держатели векселя смогут получить дополнительную доходность по нему, поэтому инструмент будет полезным не только для расчетов, но и в инвестициях.

Первые ценные бумаги от «Росвекселя» появятся до конца 2025 года.