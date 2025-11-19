ФНС разъяснила, можно ли на АУСН выплатить сотрудникам перерасход по авансовому отчету

Возмещение подотчета можно учесть на АУСН после утверждения авансового отчета. Операцию размечают признаком «расход».

Налоговую службу спросили – можно ли на АУСН выплачивать сотрудникам по авансовому отчету перерасход, если расходы документально подтверждены.

Согласно ч. 3 ст. 6 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ, налогоплательщики на АУСН с объектом «доходы минус расходы» вправе уменьшить доходы на расходы, которые соответствуют критериям, указанным в п. 1 ст. 252 НК. То есть расходы должны быть обоснованными и документально подтвержденными, ответили налоговики

Расходы, предусмотренные ч. 4 ст. 6 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ, учесть в расходах нельзя.

Налог по итогам налогового периода рассчитывает налоговая на основе сведений о доходах и расходах, которые провели через ККТ, и сведений о доходах и расходах, полученных от уполномоченного банка (ч. 3 ст. 12 закона № 17-ФЗ).

Таким образом, расходы подотчетного лица, возмещаемые работодателем, можно учесть после утверждения авансового отчета через перечисление средств с расчетного счета работодателя. При этом данная операция должна быть размечена признаком отнесения к налоговой базе «расход».