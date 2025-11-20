Минздрав: студенты-медики массово не уходят из университетов

Телеграм-каналы начали публиковать новости о том, что студенты медицинских вузов массово отчисляются, чтобы не отрабатывать в муниципальных и государственных больницах. Минздрав опроверг эти данные — большинство не бросает учебу.

Минздрав опроверг информацию телеграм-каналов о массовых отчислениях студентов медицинских вузов. Это связывают с новым законом об обязательной отработке врачей.

«Приведенная в некоторых telegram-каналах информация не соответствует действительности», — сказали в пресс-службе министерства.

17 ноября 2025 года Владимир Путин подписал закон, согласно которому студенты-медики, поступившие на бюджетные места в вузы и колледжи, будут обязаны отработать в муниципальных и государственных медучреждениях.

Перечень специальностей, по которым выпускники будут обязаны отрабатывать под руководством наставника, и срок наставничества определит Минздрав.

Согласно опросу портала «Медицинский вестник», больше половины респондентов не считают, что система отработки позволит решить проблему с кадрами в здравоохранении. Каждый четвертый уверен, что дефицит можно преодолеть с помощью высоких зарплат и хороший условий труда.