Минфин в 2026 году продолжит борьбу с теневым бизнесом и наличкой

Ведомство будет делать упор на снижении доли наличных денег в обороте.

Минфин в 2026 году продолжит бороться с теневым сектором в экономике. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов.

«В следующем году задача у нас стоит по снижению теневого серого сектора в экономике. Правительство и Президент такие поручения дали. Нам необходимо будет отработать целый ряд мероприятий», — сказал Силуанов.

В первую очередь нужно снизить долю наличных денег в обороте, уточнил министр.

«Это наш инструмент ККТ — ответственность за использование ККТ и неиспользование — и более серьезный мониторинг тех арендодателей, которые сдают в аренду места для тех бизнесменов, которые осуществляют торговлю», — добавил он.

По словам Силуанова, в этом направлении сектор еще серый, поэтому есть над чем работать.

