Можно ли вычесть НДС, если к строительству объекта применят инвестиционный вычет по налогу на прибыль
Минфин разъяснил, можно ли применить вычет по НДС, рассчитанному по строительно-монтажным работам, выполненным для себя, если в отношении строительства применят инвестиционный вычет по налогу на прибыль.
В письме от 10.10.2025 № 03-07-11/98401 ведомство напомнило, что суммы НДС при выполнении строительно-монтажных работ для своих нужд подлежат вычетам (абз. 3 п. 6 ст. 171 НК). Имущество при этом должно быть предназначенным для операций, облагаемых НДС, а его стоимость подлежит включению в расходы по налогу на прибыль.
Так как у налогоплательщика, применяющего инвестиционный налоговый вычет, расходы на создание объекта ОС учитываются при исчислении налога на прибыль (ст. 286.1) – НДС, рассчитанный при строительстве, можно завить к вычету, уточнил Минфин.
Порядок и условия вычета предусмотрены в ст. 171 и ст. 172 НК.
