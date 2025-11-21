⚡️ Итоги дня: депутат предлагает заложить в бюджете деньги на взятки, Яндекс запустил Нейроюриста, каждый второй сотрудник ждет 13-ю зарплату под конец 2025 года

В Госдуму внесли законопроект о доступе сотрудников правоохранительных органов к персональным данным бывших заключенных. Согласно документу, полицейские смогут использовать данные мобильных устройств и геолокации, а также платежных систем. Сейчас полиция применяет такие технологии при розыске мигрантов.

Биткоин в моменте улетел ниже $82 000. Почти $1 млрд в лонгах ликвидировано за один час. За сутки с потерями столкнулись около 400 тысячи трейдеров.

Спрос на новостройки в России в октябре 2025 года увеличился более чем на 20%. Продажи квартир выросли в городах с населением более 500 тыс. человек.

В Архангельске депутат предложил закладывать в бюджет деньги на взятки. А именно — 10%, потому что на строительстве социально значимых и инженерных объектов «крадут миллионы».

Глава АвтоВАЗа анонсировал новое подорожание автомобилей. Цены на российские авто проиндексируют из-за роста себестоимости.

Мегафон, МТС и t2 направили коллективное письмо руководству «Вымпелкома» (бренд «Билайн»), в котором указали, что новые акции последнего направлены «на причинение убытков» другим операторам.

«Билайн» запустил разморозку иностранных SIM-карт по «капче» при блокировке после въезда в Россию.

Yandex B2B Tech запустил специализированного ИИ-помощника в области юриспруденции — Нейроюриста. Он сможет давать ответы как квалифицированный специалист, утверждают в компании.

Каждый второй сотрудник ожидает получить тринадцатую зарплату или премию по итогам 2025 года. Больше всего тех, кто ожидает годовую премию, среди россиян с доходом выше 150 тыс. рублей в месяц (62%).

За последние 12 месяцев количество владельцев пунктов выдачи Wildberries увеличилось на 62% год к году. Из новых точек 67% открыли предприниматели, которые уже владеют несколькими ПВЗ.

Минюст поддержал проект, закрепляющий кресты в описании герба России.

Депутаты хотят запретить открывать алкомаркеты в новостройках. Они нередко появляются в только что сданном многоквартирном доме даже раньше, чем жильцы.

Прокуратура Ростовской области собирается запретить продажу топлива несовершеннолетним. Идея уже закреплена в проекте областного закона.

В App Store появилось приложение Firma с функциями «СберБизнеса».