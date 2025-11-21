Премиум по 9 900 в ДБ 20.11 Моб
⚡️ Итоги дня: депутат предлагает заложить в бюджете деньги на взятки, Яндекс запустил Нейроюриста, каждый второй сотрудник ждет 13-ю зарплату под конец 2025 года

Подготовили обзор главных событий дня — 21 ноября 2025 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • В Госдуму внесли законопроект о доступе сотрудников правоохранительных органов к персональным данным бывших заключенных. Согласно документу, полицейские смогут использовать данные мобильных устройств и геолокации, а также платежных систем. Сейчас полиция применяет такие технологии при розыске мигрантов.

  • Биткоин в моменте улетел ниже $82 000. Почти $1 млрд в лонгах ликвидировано за один час. За сутки с потерями столкнулись около 400 тысячи трейдеров.

  • Спрос на новостройки в России в октябре 2025 года увеличился более чем на 20%. Продажи квартир выросли в городах с населением более 500 тыс. человек.

  • В Архангельске депутат предложил закладывать в бюджет деньги на взятки. А именно — 10%, потому что на строительстве социально значимых и инженерных объектов «крадут миллионы».

  • Глава АвтоВАЗа анонсировал новое подорожание автомобилей. Цены на российские авто проиндексируют из-за роста себестоимости.

  • Мегафон, МТС и t2 направили коллективное письмо руководству «Вымпелкома» (бренд «Билайн»), в котором указали, что новые акции последнего направлены «на причинение убытков» другим операторам.

  • «Билайн» запустил разморозку иностранных SIM-карт по «капче» при блокировке после въезда в Россию.

  • Yandex B2B Tech запустил специализированного ИИ-помощника в области юриспруденции — Нейроюриста. Он сможет давать ответы как квалифицированный специалист, утверждают в компании.

  • Каждый второй сотрудник ожидает получить тринадцатую зарплату или премию по итогам 2025 года. Больше всего тех, кто ожидает годовую премию, среди россиян с доходом выше 150 тыс. рублей в месяц (62%).

  • За последние 12 месяцев количество владельцев пунктов выдачи Wildberries увеличилось на 62% год к году. Из новых точек 67% открыли предприниматели, которые уже владеют несколькими ПВЗ.

  • Минюст поддержал проект, закрепляющий кресты в описании герба России.

  • Депутаты хотят запретить открывать алкомаркеты в новостройках. Они нередко появляются в только что сданном многоквартирном доме даже раньше, чем жильцы.

  • Прокуратура Ростовской области собирается запретить продажу топлива несовершеннолетним. Идея уже закреплена в проекте областного закона.

  • В App Store появилось приложение Firma с функциями «СберБизнеса».

  • Google добавила на смартфонах Pixel 10 возможность передавать файлы на устройства от Apple, как по AirDrop.

