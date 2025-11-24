Что изменится в счетах-фактурах с 2026 года, как не допустить утечки данных при увольнении, когда можно не ходить в суд по гражданскому делу: экспертные разборы за неделю
Какой налог платить самозанятому с продажи рабочего оборудования. Мини-курс
Среднегодовая стоимость основных средств: как считать, пример
Как учесть расходы на использование телефонов в целях налога на прибыль. Мини-курс
Что поменяется в ставках НДС с 2026 года: обзор поправок в НК РФ
Объяснительная за опоздание: зачем писать и как оценивать. Мини-курс
Ненормированный рабочий день: установление и оплата, отличие от сверхурочной работы
Новый ФСБУ 9/2025 «Доходы»: что изменится в учете и отчетности компаний. Конспект вебинара с видео
Что будет за утечку персональных данных и как не допустить ее при увольнении. Мини-курс
Дистанционный работник отказался от командировки: можно ли уволить
Когда можно не явиться в суд по гражданскому процессу. Мини-курс
Полный каталог вышедших разборов смотрите здесь. Все разборы входят в подписки Клерк.Премиум и Клерк.Плюс.
Начать дискуссию