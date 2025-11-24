ЦОК КПК ОБЩ 24.11 Мобильная
Что изменится в счетах-фактурах с 2026 года, как не допустить утечки данных при увольнении, когда можно не ходить в суд по гражданскому делу: экспертные разборы за неделю

Смотрите дайджест разборов, который подготовили наши эксперты за неделю с 17 по 23 ноября 2025 года.

  1. Какой налог платить самозанятому с продажи рабочего оборудования. Мини-курс

  2. Среднегодовая стоимость основных средств: как считать, пример

  3. Как учесть расходы на использование телефонов в целях налога на прибыль. Мини-курс

  4. Что поменяется в ставках НДС с 2026 года: обзор поправок в НК РФ

  5. Объяснительная за опоздание: зачем писать и как оценивать. Мини-курс

  6. Ненормированный рабочий день: установление и оплата, отличие от сверхурочной работы

  7. Новый ФСБУ 9/2025 «Доходы»: что изменится в учете и отчетности компаний. Конспект вебинара с видео

  8. Что будет за утечку персональных данных и как не допустить ее при увольнении. Мини-курс

  9. Дистанционный работник отказался от командировки: можно ли уволить

  10. Когда можно не явиться в суд по гражданскому процессу. Мини-курс

  11. Три изменения в счетах-фактурах из-за поправок в НК-2026

Регистрация в Роскомнадзоре 2025: инструкция

С 30 мая 2025 года вступает в силу штраф для всех организаций за отсутствие регистрации в Роскомнадзоре в размере 300 000 рублей и еще 8 новых пунктов в статье 13.11 КоАП РФ о нарушениях в области персональных данных.

