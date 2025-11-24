Что изменится в счетах-фактурах с 2026 года, как не допустить утечки данных при увольнении, когда можно не ходить в суд по гражданскому делу: экспертные разборы за неделю

Регистрация в Роскомнадзоре 2025: инструкция

С 30 мая 2025 года вступает в силу штраф для всех организаций за отсутствие регистрации в Роскомнадзоре в размере 300 000 рублей и еще 8 новых пунктов в статье 13.11 КоАП РФ о нарушениях в области персональных данных.