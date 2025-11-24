❔ ФНС: когда перестать выдавать зарплату наличными для перехода на АУСН

Компании и ИП не должны платить физлицам наличными на момент перехода на АУСН.

Компания платит сотрудникам зарплату наличными и хочет с 2026 года перейти на АУСН. Должны ли сотрудники получить карты на момент подачи уведомления о переходе на АУСН, или вообще не должно быть факта выплаты зарплаты наличкой, спросил налогоплательщик.

Организации и ИП, которые хотят перейти на автоУСН, должны на дату перехода на автоУСН соответствовать требованиям ч. 2 ст. 3 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ, ответили налоговики.

Те компании и ИП, которые платят доход физлицам в наличной форме, не могут применять АУСН (п. 31 ч. 2 ст. 3 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ).

Что изменится в АУСН с 2026 года — читайте в нашем разборе.

