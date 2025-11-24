ЦОК КПК БСН 24.11 Мобильная
Зарплата

Бюджетникам повысят зарплату: кабмин выделил на это 14 млрд рублей

Уже в январе-феврале 2026 года работники бюджетной сферы получат повышенную заработную плату.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства от 22 ноября 2025 года № 3401-р, по которому отдельным регионам частично компенсируют дополнительные расходы на увеличение зарплат бюджетников.

Деньги направят в 33 субъекта РФ с высокой долей социально значимых расходов. Среди них — Адыгея, Бурятия, Мордовия, Алтайский, Забайкальский и Ставропольский края, Орловская, Псковская, Томская и Ульяновская области. Об этом сказано на сайте Правительства.

Финансирование позволит выплатить работникам бюджетной сферы более высокую зарплату уже в январе-феврале 2026 года.

Автор

Консалтинг Онлайн
1

Комментарии

2
  • fressigran@
    Главный бухгалтер

    А что за бюджетники, которым всё время повышают и повышают зарплату? Можно назвать конкретно?

