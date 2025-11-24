Для планирования беременности могут выделить оплачиваемые дни. Мужчинам тоже

Предлагается ввести право женщин и мужчин на оплачиваемое освобождение от работы для медобследования.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предлагает дать россиянам право на оплачиваемые дни для прохождения медицинского обследования при планировании беременности.

Обращение он направил главе Минтруда Антону Котякову и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

«Прошу рассмотреть возможность разработки механизма, гарантирующего право работающих граждан на оплачиваемое освобождение от работы для прохождения медицинского обследования при планировании беременности», — говорится в письмах.

Работодателей хотят обязать по заявлению работников давать два оплачиваемых дня в году для прохождения медицинских процедур и консультаций, связанных с подготовкой к предстоящему родительству. Такое право получат и женщины, и мужчины.

Указанные дни не должны вычитаться из трудового времени и ежегодного оплачиваемого отпуска или оплачиваться в размере менее среднего заработка, уточнил Чернышов.

По его мнению, реализация такой меры будет способствовать снижению рисков возникновения патологий, повышению уровня здоровья новорожденных, что уменьшит долгосрочную нагрузку на систему здравоохранения.