❔ Что с убытками, если с УСН перейти на АУСН, а потом опять на УСН

На доходно-расходной УСН можно переносить убыток на будущие налоговые периоды, даже если применяли другую систему налогообложения.

ИП совмещает патент и УСН «доход минус расходы» по сдаче в аренду коммерческого помещения. Приобрели нежилое помещение для сдачи в аренду, и по итогам 2025 года по УСН будет убыток из-за этих затрат.

Что будет с убытком по УСН, если ИП с 2026 года перейдет на АУСН, то есть откажется от ПСН и УСН, а позднее снова подаст заявление на УСН, интересуется ИП.

Налогоплательщик УСН с объектом «доходы минус расходы» вправе делать перенос убытка на будущие налоговые периоды в течение 10 лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток, поясняет эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

И если в течение каких-то годов из этих 10 лет он применял другую систему налогообложения – право уменьшать базу на убыток сохраняется, если налогоплательщик возвращается на доходно-расходную УСН.

Если в 2026 году ИП перейдет на АУСН, налоговая может посчитать необоснованным включение затрат на приобретение недвижимости в расходы — так как объект не будет использоваться в деятельности по автоУСН.

Перейти с УСН на АУСН можно с любого месяца года. А вот с ОСНО или ЕСХН – только с 1 января.