Сбер рассказал, как рассчитали недоплаченные маркетплейсами налоги

Герман Греф считает, что бюджет недополучит с селлеров маркетплейсов 1,5 трлн рублей налогов. Это разница между потенциальными выплатами в бюджет и фактическими.

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что маркетплейсы недоплатили налоги на 1,5 трлн рублей за счет скидок для клиентов, которые платят картами банков сами площадок.

Это вызвало волну недовольства со стороны платформ. Например, в Wildberries рассказали, что не понимают, как они должны были уплатить налоги со скидок, если это не относится к их доходу.

Сейчас банк решил раскрыть методику, по которой были сделаны такие расчеты. Объяснили, что сумма в 1,5 трлн рублей — это упущенные бюджетом налоги с селлеров, которые пользуются налоговыми льготами, или с нерезидентов. То есть разница между потенциальными выплатами НДС в бюджет и оценкой того, что продавцы фактически выплатили. Об этом пишет РБК.

В Сбере также добавили, что речь идет не о неуплате налогов, а о налоговом арбитраже — когда одни участники рынка имеют возможности серьезно недоплачивать налоги по сравнению с другими.

Недавно мы писали о заявлении главы Минфина Антона Силуанова, который тоже считает, что селлеры маркетплейсов не в полной мере соблюдают налоговое законодательство.

2026 год принесет масштабные налоговые изменения: новые ставки НДС, лимиты по УСН, правила для налога на прибыль — все это требует от бухгалтера и бизнеса заблаговременной подготовки. За новыми знаниями приходите на бесплатный вебинар «Налоговая реформа-2026: разбор изменений в НДС, УСН, прибыли и взносах». Он состоится 2 декабря в 15:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

Мы разберем:

1. Специальные налоговые режимы:

лимиты доходов для работы на УСН и ПСН;

исключение из состава доходов процентов по банковским вкладам ИП;

расширение перечня расходов, признаваемых на УСН;

порядок применения пониженных ставок на УСН.

2. НДС:

переход на новую ставку НДС;

изменения в льготах.

3. НДС на УСН:

лимиты для освобождения от НДС и выбор ставок налога с 01.01.2026 г.;

возможность однократного отказа от специальной ставки в течение первого года работы с НДС;

начисления и вычеты по переходящим договорам;

в каких случаях и как восстановить вычеты НДС.

И многое другое.

Спикер — Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России.

Ждем вас на вебинаре 2 декабря в 15:00 мск!