❔ Нужно ли брать согласие на обработку персданных, если зарплату сотрудника переводят другому человеку

Если будут использоваться данные третьего лица – его ФИО и банковские реквизиты, то нужно получить согласие на обработку персональных данных.

В нашем ТГ-канале «Красный уголок бухгалтера» спросили – если работник написал заявление о перечислении зарплаты третьему лицу, нужно ли брать согласие на обработку персональных данных у этого лица.

В обсуждении уточнили, что перечислять деньги по просьбе работнику другому человеку можно. Например, об этом писал Роструд в письме от 16.10.2019 № ТЗ/5985-6-1. Ведомство указало, что для этого следует указать такое условие оплаты труда в трудовом договоре.

Некоторые коллеги считают, что брать согласие третьего лица для этого не нужно.

Но так как работник будет указывать его данные в заявлении (ФИО, реквизиты счета) — то согласие третьего лица на обработку персональных данных безопаснее все-таки получить.

Тогда хранение и использование этих данных будет осуществляться с согласия их субъекта – подп. 1 п. 1 ст. 6 закона о персданных.

Как компании разработать политику обработки персональных данных в 2025 году — читайте в нашем разборе.