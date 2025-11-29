👍 Проверить правоспособность руководителя и учредителя можно на сайте ФНС

Правоспособность может быть ограничена и без суда.

Законодательством о государственной регистрации предусмотрено внесудебное ограничение правоспособности для лиц, недобросовестное поведение которых в процессе управления или владения юридическим лицом повлекло:

исключение организации из ЕГРЮЛ;

и/или внесение записи о недостоверности.

Такие граждане не смогут стать руководителями/учредителями в новой организации, а также возглавить уже действующий бизнес.

Запрет предусмотрен п. 1 ст. 23 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ и действует три года с момента исключения юрлица/внесения записи о недостоверности, разъясняет УФНС.

Проверить себя, а также иных лиц на наличие указанных ограничений, можно с помощью сервиса ФНС «Прозрачный бизнес».