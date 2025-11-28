44% сотрудников могут открыто признаться в своих ошибках

Предпочитают не говорить о своих ошибках 13% сотрудников, в 7% ждут, пока проблему заметит кто-то другой.

С повторением одних и тех же ошибок во время работы сталкиваются 71% сотрудников. Почти половина участников опроса (44%) могут открыто признаться, что сделали что-то неправильно.

38% сообщили, что решение признать свои ошибки будет зависеть от реакции руководства, а 13% выбирают просто промолчать. Об этом сказано в исследовании сервиса Работа.ру и системы управления рабочими процессами Kaiten. Результаты есть в распоряжении «Клерка».

Контроль за ошибками в большинстве компаний не автоматизирован. 58% сотрудников сталкиваются с ситуациями, когда за правильностью работы следят руководители, в 56% случаев специалисты сами проверяют себя, а в 54% об ошибках сообщали коллеги. Только в 10% недочеты находят автоматизированные системы, а в 3% — нейросети.

«Результаты исследования только подтверждают: автоматизации и структурности пока не хватает, и от того, как реагирует руководитель, зависит слишком многое. Компаниям может помочь более взвешенный подход: меньше эмоций и страха вокруг ошибок, больше данных и системного разбора», — сказала HR-директор Kaiten Алеся Шахова.

82% сотрудников стараются самостоятельно исправить ошибки, 42% обращаются к руководству, а 36% советуются с коллегами. Не афишируют неточности 10% сотрудников, а 7% ждут пока нестыковки заметит кто-то другой.