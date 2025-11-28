⏳ 28 ноября 2025 – день уплаты налогов
До 28 ноября 2025 года включительно компании и ИП должны перечислить единый налоговый платеж для уплаты налогов и взносов, напоминает региональное УФНС.
Что нужно успеть заплатить:
НДС – второй платеж за 3 квартал 2025;
налог на прибыль – второй платеж за 4 квартал;
страховые взносы за октябрь;
НДФЛ — с выплат за период с 1 по 22 ноября.
В этот же срок самозанятые должны заплатить налог на профдоход за октябрь. Квитанцию на уплату НПД налоговики автоматически присылают в приложение «Мой налог».
«Обращаем внимание, что несвоевременное исполнение налоговых обязательств может привести к начислению пени», — предупредила налоговая служба.
Заплатить налоги можно через электронные сервисы ФНС:
Чтобы вовремя сдавать отчетность и платить налоги — смотрите наш бухгалтерский календарь.
