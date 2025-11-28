⏳ 28 ноября 2025 – день уплаты налогов

Сегодня еще можно без пеней и штрафов оплатить налоги и страховые взносы.

До 28 ноября 2025 года включительно компании и ИП должны перечислить единый налоговый платеж для уплаты налогов и взносов, напоминает региональное УФНС.

Что нужно успеть заплатить:

НДС – второй платеж за 3 квартал 2025;

налог на прибыль – второй платеж за 4 квартал;

страховые взносы за октябрь;

НДФЛ — с выплат за период с 1 по 22 ноября.

В этот же срок самозанятые должны заплатить налог на профдоход за октябрь. Квитанцию на уплату НПД налоговики автоматически присылают в приложение «Мой налог».

«Обращаем внимание, что несвоевременное исполнение налоговых обязательств может привести к начислению пени», — предупредила налоговая служба.

Заплатить налоги можно через электронные сервисы ФНС:

Чтобы вовремя сдавать отчетность и платить налоги — смотрите наш бухгалтерский календарь.

