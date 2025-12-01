ФНС: период корректировки кассовых чеков не ограничен

Если работали без ККТ, нужно пробить чеки коррекции за все время работы.

Компания с 2013 года реализовывала товарно-материальные ценности в счет зарплаты работникам, ККТ не применяли. Теперь организация приобрела кассу и спрашивает, с какого периода следует пробить чеки коррекции.

«В соответствии с п. 4 ст. 4.3 Федерального закона № 54-ФЗ кассовые чеки коррекции формируются в целях исполнения обязанности по применению ККТ в случае осуществления расчетов ранее без ее применения», — напомнили налоговики.

Закон не предусматривает ограничение периода, за который может быть осуществлена корректировка, уточнили в ФНС.

Подробнее о том, как зарегистрировать ККТ и работать с онлайн-кассами, расскажем на курсе профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». Вы научитесь рассчитывать налоги и страховые взносы, составлять отчетность, управлять финансами и использовать нейросети.

Цена со скидкой 72 %: 9 900 ₽ вместо 36 000 ₽. Осталось 1 место по этой цене.

Сегодня старт обучения.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.