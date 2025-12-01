ФНС утончила, как взносы 1% уменьшают налог на УСН «доходы» в 2025 году

Страховые взносы в размере 1% за 2024 год можно признать подлежащими уплате как в 2024, так и в 2025 году для уменьшения налога по упрощенке.

В чате ФНС спросили – можно ли уменьшить налог на доходной УСН за 4 квартал 2025 года на взносы ИП 1% за 2025 год.

«Налогоплательщики, применяющие УСН с объектом "Доходы", вправе уменьшать налог на подлежащие уплате в данном налоговом периоде по УСН фиксированные страховые взносы и на страховые взносы в размере 1% с доходов, превышающих 300 тыс. рублей, в том числе без их фактической уплаты на момент такого уменьшения», — ответили налоговики.

То есть взносы 1% за 2024 год для уменьшения налога по УСН можно признать подлежащими уплате как в 2024, так и в 2025 году. В таком же порядке учитывают страховые взносы за последующие расчетные периоды.

Об этом говорится в письме ФНС от 08.04.2024 № СД-4-3/4104@.

