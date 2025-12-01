Штрафы для отелей и гостиниц на первый раз уменьшат

За единичные нарушения ответственность ослабят, а за систематические – ужесточат.

Правительство предлагает изменить систему штрафов для отелей и гостиниц. Законопроект об этом 28 ноября 2025 года внесен в Госдуму.

Сейчас на отельеров действует повышенная административная нагрузка, считают в кабмине.

«Для них установлены следующие размеры административных штрафов: для юридических лиц — от 400 тысяч до 500 тысяч рублей (согласно ч. 4 ст. 18.9 КоАП), от 250 тысяч до 750 тысяч рублей (согласно ч. 1 ст. 19.152 КоАП);

для юридических лиц в г. Москве и г. Санкт-Петербурге — от 300 тысяч до 800 тысяч рублей (по ч. 2 ст. 19.15 КоАП)», — говорится в пояснительной записке.

Штраф на юрлиц и ИП в размере 500 тыс. рублей составит примерно 1/50 среднего годового дохода гостиницы, а в мини-гостиницах — примерно 1/18 среднего годового дохода, пояснили авторы законопроекта.

Поэтому предлагается ввести предупреждения за нарушение правил регистрации и миграционного учета и предусмотреть систему предупреждений для владельцев средств размещения.

Подход в части штрафов будет дифференцированным: смягчение наказания для отельеров, допускающих единичные нарушения, и ответственность за систематическое нарушение правил регистрационного учета.

Так, предлагается установить штрафы: от 80 до 100 тысяч рублей — за нарушение срока уведомления миграционщиков о прибытии иностранца не более чем на один день;

от 160 до 200 тыс. — за повторное нарушение. Если срок нарушили на два и более рабочих днях, штраф составит 400-500 тыс. рублей.

За нарушения до одного дня в части предоставления информации о регистрации в первый раз штраф составит 20-30 тысяч рублей, во второй — уже 40-60 тыс.