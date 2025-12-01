Как учитывать уплату налогов и страховых взносов в расходах по налогу на прибыль

Налоги учитывают в расходах по налогу на прибыль датой их начисления.

Минфин разъяснил порядок признания расходов при методе начисления в целях налога на прибыль организаций.

В письме от 01.09.2025 № 03-03-06/1/85015 ведомство напомнило, что расходами считаются любые затраты, если их произвели для деятельности, направленной на получение дохода.

Согласно п. 1 ст. 272 НК, расходы признают в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся. Время фактической выплаты денег или иной формы оплаты не имеет значения.

При этом датой несения расходов в виде налогов, авансов по ним, сборов, страховых взносов и других обязательных платежей признается дата их начисления (подп. 1 п. 7 ст. 272 НК).

