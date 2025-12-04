Роструд: можно ли не платить премию, если работник получил дисциплинарное взыскание

Нарушителю можно не платить премию, если это предусмотрено в трудовом договоре, и зарплата уменьшится не более чем на 20%.

Можно ли не выплачивать премию работнику, если у него есть дисциплинарное взыскание, спросили на сайте Онлайнинспекции.рф.

Можно, ответил Роструд. Но только если соблюдаются условия:

невыплата премии при наличии дисциплинарного взыскания предусмотрена трудовым договором или другим ЛНА;

снижение или невыплата премии приведет к уменьшению зарплаты не более чем на 20%.

Это предусмотрено в ч. 3 ст. 135 ТК.

