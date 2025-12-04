📅 Как переносить выходные на новогодних каникулах, если в компании пятидневка с выходными в воскресенье и понедельник

По закону выходной с субботы 3 января 2026 переносится на пятницу 9 января.

В учреждении установлена пятидневная рабочая неделя с выходными в воскресенье и понедельник.

Производственный календарь на январь 2026

Как быть с выходными в новогодние праздники 2025-2026, спросили Роструд. Переносится ли рабочий день с субботы, 3 января, на пятницу 9 января. И не будет ли это нарушением, так как количество рабочих дней превысит норму по производственному календарю.

«9 января будет рабочий день. Нарушения не будет», — ответил Роструд.

Согласно ч. 1 ст. 112 ТК, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – это Новогодние каникулы, то есть нерабочие праздничные дни.

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной переносится на следующий после праздничного рабочий день.

Постановлением Правительства от 24.09.2025 № 1466 предусмотрен перенос в 2026 году выходного с субботы 3 января на пятницу 9 января, уточнило ведомство.

Смотрите в производственном календаре от «Клерка», как будем работать и отдыхать в 2026 году.