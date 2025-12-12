АУСН назвали «островком стабильности» в 2026 году

8043 ЦОК КПП Осно mobile
АУСН

Применять АвтоУСН можно до превышения лимита доходов в 60 млн рублей.
Лимит дохода для перехода и применения АУСН в 2026 году обещают оставить. Это следует из разъяснений ФНС — вот пример.

На IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026» Елена Шедис — бухгалтер с 20-летним стажем, налоговый консультант, руководитель своего бухгалтерского агентства, преподаватель курсов для селлеров и бухгалтеров — рассказала про особенности применения АУСН при торговле на маркетплейсах.

Спикер отметила, что нужно хранить все документы, подтверждающие расходы. Два раз в месяц нужно вручную занести эти цифры в личный кабинет АУСН, чтобы налоговая видела реальные доходы и расходы.

При этом не нужно вести товарный учетвсе закупки идут в расход при наличии документов.

Также эксперт обратила внимание, что на АУСН:

  • нет закрытого перечня расходов — учитываются любые траты, связанные с вашей деятельностью;

  • бизнес-карту следует использовать только для бизнес-целей.

Клеверенс
Инвентаризация

Почему ручной учет ОС скоро исчезнет: прогнозы цифровизации на 2025–2030

Ручной учет основных средств (ОС) — это как древний, видавший виды калькулятор в мире, где все уже давно пользуются нейросетями. Он работает, но с какой скоростью и ценой?

1
Жанна

Представьте себе: огромное помещение, тысячи объектов, а у вас на руках только распечатанная ведомость и ручка. Это занимает дни, а то и недели.

ТСД (терминалы сбора данных) позволяют сканировать штрихкоды ОС

... информация о любом ОС мгновенно попадает в 1С прямо с места его нахождения, будь то офис, цех или дальний склад

ТСД сам пробежится по всему зданию? А заодно и в обособки съездит?

А ТСД сам его оприходует? При таком отношении к работе никакая автоматизация не поможет.

RFID (радиочастотная идентификация) — это следующий уровень. Не нужно даже подносить сканер к метке. Вы просто заходите считывающим устройством в помещение, и оно за секунды фикс

а если много помещений? Всё здание отсканирует сразу? А если штрихкоды с другой стороны?

Такое впечатление, что представление автора об ОС ограничивается огромным складом, на котором лежат тыщи ноутбуков, почему-то не используемых, но почему-то ОС.

Безусловно, автоматизация необходима, а инвентаризация с ТСД удобна, но, авторы подобных рекламных статей, пишите свои тексты более приближенно к реальности.

