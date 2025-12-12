АУСН назвали «островком стабильности» в 2026 году
Лимит дохода для перехода и применения АУСН в 2026 году обещают оставить. Это следует из разъяснений ФНС — вот пример.
На IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026» Елена Шедис — бухгалтер с 20-летним стажем, налоговый консультант, руководитель своего бухгалтерского агентства, преподаватель курсов для селлеров и бухгалтеров — рассказала про особенности применения АУСН при торговле на маркетплейсах.
Спикер отметила, что нужно хранить все документы, подтверждающие расходы. Два раз в месяц нужно вручную занести эти цифры в личный кабинет АУСН, чтобы налоговая видела реальные доходы и расходы.
При этом не нужно вести товарный учет — все закупки идут в расход при наличии документов.
Также эксперт обратила внимание, что на АУСН:
нет закрытого перечня расходов — учитываются любые траты, связанные с вашей деятельностью;
бизнес-карту следует использовать только для бизнес-целей.
