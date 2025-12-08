За главу КФХ в 2026 году не надо платить взносы с МРОТ

С 2026 года за руководителей организации надо платить страховые взносы как минимум с МРОТ. Но глав КФХ эта норма не касается.

Разъяснения дает ФНС в своем Телеграм-чате.

Главы КФХ уплачивают за себя страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное медицинское страхование в совокупном фиксированном размере, пояснила ФНС.

Отметим, что КФХ сдают РСВ раз в год, а КФХ-организации – ежеквартально.

О том, что КФХ-организации должны сдавать РСВ ежеквартально, сообщала ФНС в письме от 19.09.2025 № БС-4-11/8563@.

