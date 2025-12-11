С НДС при частичной отгрузке возникают «неотработанные» авансы: пример расчета

Если в течение текущего квартала в счет полученного аванса произведена частичная отгрузка, то НДС исчисляют с части аванса, в счет которого отгрузка в текущем квартале не осуществлялась.

Кроме того, если упрощенец получил аванс и планируется отгрузка в счет этого аванса в одном и том же квартале, то допустимо составление счета-фактуры и исчисление НДС только при отгрузке.

С авансов НДС уже не исчисляется и счет-фактуру при получении аванса не выставляют. Эти особенности указаны в п. 13 Методических рекомендаций ФНС для НДС на УСН (письмо № СД-4-3/11815@ от 17.10.2024).

Пример Плательщик УСН в январе 2026 года получил аванс в счет предстоящей поставки товаров в сумме 525 руб., в том числе НДС 25 руб. Отгрузка состоялась в следующих календарных месяцах: в январе — на сумму 105 руб.;

феврале — на 210 руб.;

марте — на 84 руб. Сумма «неотработанных» авансов в 1 квартале 2026 года составила 126 руб. Как надо исчислить НДС в 1 квартале 2026 года: НДС с отгрузки в январе — 100 х 5% = 5 руб.

с отгрузки в феврале — 200 х 5% = 10 руб.

с отгрузки в марте — 80 х 5% = 4 руб.

НДС с авансов в 1 квартале 2026 — 126 х 5/105 = 6 руб. Итого НДС за 1 кв. = 25 рублей.

Об этом в ходе IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026» говорила Оксана Каверина — руководитель аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия», практикующий бухгалтер и налоговый консультант с 20-летним стажем, эксперт по налогам и финансовому планированию центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес» по Оренбургской области, автор онлайн-курсов для бухгалтеров и предпринимателей, аккредитованный Минэком.

