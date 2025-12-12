Налоговый юрист назвал 10 наиболее опасных и видимых признаков налоговой схемы с самозанятыми

В 2025 году самозанятые входят в топ-5 опасных налоговых схем.

В рамках IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026» Владислав Каминский — управляющий партнер «Kaminskiy, Stepanov & Partners», налоговый юрист и схемотехник, ведущий налоговый юрист РФ — перечислил на основе своей практики 10 наиболее опасных и видимых признаков по плательщикам НПД. Это:

сотрудничество три и более месяца подряд;

чеки с одним и тем же заказчиком (более 90% дохода);

одни и те же устройства (IP-адреса);

перевод группы работников в другую фирму как самозанятых;

фирмы – аффилированы;

работа с СМЗ в течение двух лет с момента увольнения;

мало штатных, много – СМЗ (больше 35 СМЗ);

доход СМЗ приближен к зарплате (больше 35 тыс.);

выплаты самозанятым — в дни выплаты заработной платы;

длительные отношения.

Эксперт Владислав Каминский на IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026»

В качестве примера юрист привел дело № А57-10945/2023 ООО «Фаворит», в котором для самозанятых общество было единственным источником доходов + подчинение внутренним распорядкам, графику и прохождение стажировки. Важно, что была привлечена ГИТ (трудовая инспекция) для оценки договоров с самозанятыми.

