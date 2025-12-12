Налоговый юрист назвал 10 наиболее опасных и видимых признаков налоговой схемы с самозанятыми
В рамках IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026» Владислав Каминский — управляющий партнер «Kaminskiy, Stepanov & Partners», налоговый юрист и схемотехник, ведущий налоговый юрист РФ — перечислил на основе своей практики 10 наиболее опасных и видимых признаков по плательщикам НПД. Это:
сотрудничество три и более месяца подряд;
чеки с одним и тем же заказчиком (более 90% дохода);
одни и те же устройства (IP-адреса);
перевод группы работников в другую фирму как самозанятых;
фирмы – аффилированы;
работа с СМЗ в течение двух лет с момента увольнения;
мало штатных, много – СМЗ (больше 35 СМЗ);
доход СМЗ приближен к зарплате (больше 35 тыс.);
выплаты самозанятым — в дни выплаты
заработной платы;
длительные отношения.
В качестве примера юрист привел дело № А57-10945/2023 ООО «Фаворит», в котором для самозанятых общество было единственным источником доходов + подчинение внутренним распорядкам, графику и прохождение стажировки. Важно, что была привлечена ГИТ (трудовая инспекция) для оценки договоров с самозанятыми.
