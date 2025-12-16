Штрафы за незаконные дисциплинарные взыскания хотят увеличить в разы

За многократное нарушение предлагается ввести дисквалификацию и штрафы до 700 тыс. рублей.

Депутаты от КПРФ предлагают ужесточить ответственность работодателей за наложение незаконных дисциплинарных взысканий на сотрудников.

Соответствующий законопроект направили на отзыв в Правительство.

«Наложение работодателем дисциплинарного взыскания, признанного в последствии незаконным, на работника, равно как нарушение порядка привлечения работника к дисциплинарной ответственности, влечет наложение административного штрафа: на должностных лиц — в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей;

на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30 до 50 тысяч рублей;

на юридических лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей», — предлагается в документе.

За повторное нарушение штрафы будут больше:

для должностных лиц — до 200 тысяч или дисквалификация на срок от одного до трех лет;

для ИП — до 80 тысяч;

для юрлиц — от 200 до 500 тыс. рублей.

А за троекратное нарушение штраф составит:

для должностных лиц – до 300 тысяч и дисквалификация на срок до пяти лет;

для ИП — от 80 до 100 тыс.;

для юрлиц — от 500 до 700 тысяч рублей.

Депутат Алексей Куринный напомнил, что санкция за такое нарушение давно не индексировалась. Законопроект разработали для прекращения многочисленных случаев необоснованного привлечения работников к ответственности, пояснил он.

Сейчас наказание выражается в предупреждении или наложении административного штрафа на должностных лиц и ИП в размере от 1 до 5 тысяч рублей, на юрлиц — от 30 до 50 тысяч, уточнил Куринный.