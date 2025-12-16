Штрафы за незаконные дисциплинарные взыскания хотят увеличить в разы
Депутаты от КПРФ предлагают ужесточить ответственность работодателей за наложение незаконных дисциплинарных взысканий на сотрудников.
Соответствующий законопроект направили на отзыв в Правительство.
«Наложение работодателем дисциплинарного взыскания, признанного в последствии незаконным, на работника, равно как нарушение порядка привлечения работника к дисциплинарной ответственности, влечет наложение административного штрафа:
на должностных лиц — в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей;
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30 до 50 тысяч рублей;
на юридических лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей», — предлагается в документе.
За повторное нарушение штрафы будут больше:
для должностных лиц — до 200 тысяч или дисквалификация на срок от одного до трех лет;
для ИП — до 80 тысяч;
для юрлиц — от 200 до 500 тыс. рублей.
А за троекратное нарушение штраф составит:
для должностных лиц – до 300 тысяч и дисквалификация на срок до пяти лет;
для ИП — от 80 до 100 тыс.;
для юрлиц — от 500 до 700 тысяч рублей.
Депутат Алексей Куринный напомнил, что санкция за такое нарушение давно не индексировалась. Законопроект разработали для прекращения многочисленных случаев необоснованного привлечения работников к ответственности, пояснил он.
Сейчас наказание выражается в предупреждении или наложении административного штрафа на должностных лиц и ИП в размере от 1 до 5 тысяч рублей, на юрлиц — от 30 до 50 тысяч, уточнил Куринный.
Начать дискуссию