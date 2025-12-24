❌ 80% компаний не готовы внедрять искусственный интеллект — эксперт рассказал почему

Директор по внедрению искусственного интеллекта и эффективности процессов ОТП Банка Дмитрий Маркосьянц рассказал, что несмотря на ажиотаж вокруг нейросетей, 80% российских компаний все еще не готовы внедрять искусственный интеллект. Пресс-релиз ежегодного мероприятия ОТП Банка Trend Watching 2025 есть в распоряжении «Клерка».

Основная причина — попытка перепрыгнуть неизбежные этапы эволюции при низком уровне базовой автоматизации.

«Если нет стабильного процесса, понятных источников данных и API, то искусственный интеллект превращается в очень продвинутого водителя в машине, у которой нет колес. Водитель может быть гениальным, но авто все равно не поедет», — сказал Дмитрий Маркосьянц.

Также он рассказал, что банк проводит серию экспериментов с так называемыми пет-проектами (PET-projects). Подход подразумевает сужение задачи до размера мини-агента, который закрывает «ручной разрыв»: переводит данные из системы в систему, сверяет источники или формирует документы по шаблону.

Заявлено, что от внедрения ИИ суммарный экономический эффект в ОТП Банке составил 1,03 млрд рублей. Эта цифра примерная, ведь универсальной формулы ROI для оценки эффекта от ИИ не существует, так как требуется учет большого числа переменных в зависимости от контекста.