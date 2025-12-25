😵 Самый загруженный сотрудник может выполнить до 139 (!) задач в месяц

В крупных компаниях отдельные специалисты могут выполнять в 20 раз больше работы, чем коллеги.

Команды закрывают около 92% задач, в них на самых загруженных специалистов приходится от 24 до 139 задач в месяц. Об этом сказано в исследовании системы управления рабочими процессами Kaiten. Результаты есть в распоряжении «Клерка».

В коллективах до 20 человек за месяц на самого загруженного сотрудника приходится 24 задачи, из которых он закрывает 17. В компаниях до 250 человек эти показатели составляют до 47 созданных и 36 закрытых задач, а в организациях с численностью более 250 сотрудников максимум достигает уже 139 созданных и 125 закрытых задач на одного человека.

«При этом медианное количество задач на сотрудника значительно ниже — 7 созданных и 6 закрытых в месяц. Таким образом, в крупных компаниях отдельные сотрудники могут выполнять в 20 раз больше задач, чем коллеги», — сказано в исследовании.

Самые загруженные месяцы — сентябрь и октябрь. В это время среднее количество созданных задач увеличивается до 23 и 24, а закрытых — до 21 и 22 соответственно. Менее активный месяц — май, в котором среднее число созданных задач снижается до 19, а закрытых — до 18, что совпадает с сезоном праздников и отпусков.

Чаще всего активность сотрудников приходится не на конец месяца, а на его третью неделю. В это время создают 27% всех задач и закрывают 26% от общего объема. Основной объем выполнения задач приходится на середину недели — со вторника по четверг. Чаще всего задачи начинают ставить с 10:00 до 12:00.