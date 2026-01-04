С 2026 года меняется ставка НДФЛ для граждан стран ЕАЭС

Работники из государств ЕАЭС перестанут платить налог с дохода по ставке 30% как для нерезидентов РФ.

С 1 января 2026 года основные доходы граждан ЕАЭС облагаются в России НДФЛ по прогрессивной шкале налогообложения. Это зарплата, выплаты по договорам ГПХ, доходы ИП, арендные доходы.

Прогрессивная шкала НДФЛ в России в 2026 году

Тем самым граждане государств-членов ЕАЭС получили право на пониженную прогрессивную ставку 13-22% НДФЛ для доходов от трудовой деятельности в России независимо от своего статуса. Ранее для них была ставка 30% для нерезидентов.

Эти разъяснения дала главный государственный налоговый инспектор отдела оказания государственных услуг УФНС по г. Севастополю Елена Маслова.