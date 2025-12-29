ФНС: сколько ККТ нужно при совмещении двух патентов в одном помещении
ИП совмещает два патента: розничную торговлю и общепит без торгового зала. Вся деятельность ведется по одному адресу, в одном и том же помещении.
Сколько нужно кассовых аппаратов – два на каждый патент или достаточно одного, спросили в чате ФНС.
Достаточно одного устройства, если деятельность осуществляется одним ИП в одном помещении, ответили налоговики.
Смотрите конспект вебинара по изменениям в ПСН и УСН в 2026 году: как считать доход, выбрать ставку НДС, расчет налоговой нагрузки, риски.
Подробнее о том, как зарегистрировать ККТ и работать с онлайн-кассой, расскажем на курсе профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». Мы обновили программу с учетом налоговой реформы-2026 и добавили уроки по расчету налогов, составлению отчетности и учету на спецрежимах.
Цена со скидкой 70%: 10 900 ₽ вместо 36 000 ₽. Осталось 2 места по этой цене.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
А можете привести примеры удачного сочетания теплого и холодного света в одной квартире?