ФНС: сколько ККТ нужно при совмещении двух патентов в одном помещении

Если деятельность ведется в одном помещении, достаточно одного устройства.

ИП совмещает два патента: розничную торговлю и общепит без торгового зала. Вся деятельность ведется по одному адресу, в одном и том же помещении.

Сколько нужно кассовых аппаратов – два на каждый патент или достаточно одного, спросили в чате ФНС.

Достаточно одного устройства, если деятельность осуществляется одним ИП в одном помещении, ответили налоговики.

