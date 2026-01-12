В Самарской области снижен минимальный срок владения для НДФЛ при продаже квартир

В ряде случаев жители Самарской области смогут без НДФЛ продать свою квартиру уже через год после покупки.

Минимальный срок владения недвижимостью в целях НДФЛ с дохода от ее продажи составляет 5 лет, в ряде случаев – 3 года. Но регионы могут снижать эти сроки вплоть до нуля.

В Самарской области приняли закон от 30.12.2025 № 143-ГД, по которому минимальный срок владения снижен до 1 года. Это касается не всех.

Минимальный срок владения 1 год установлен для пострадавших дольщиков.

Дело в том, что сейчас эти люди порой оказываются дважды пострадавшими. Сначала они оказываются без обещанного жилья, за которое заплатили деньги. Потом они наконец-то получают другое жилье взамен обещанного, но при его продажи вынуждены платить НДФЛ, так как срок владения по нему считают не от даты расчета с застройщиком, а от даты регистрации в Росреестре (письмо Минфина от 11.03.2025 № 01-06-13/03-23490).

Теперь обманутые дольщики Самарской области через год смогут продать квартиру без НДФЛ. Эта норма распространяется на сделки с 01.01.2025, то есть она заработала задним числом.