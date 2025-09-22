Какой налог платят обманутые дольщики при продаже квартиры в 2025 году

НДФЛ с продажи квартир в новостройках

При продаже квартиры не нужно платить НДФЛ, если с момента ее приобретения прошел минимальный срок владения.

Это касается и квартир, приобретенных по договору долевого участия (ДДУ).

В общем случае минимальный срок владения – 5 лет, но если эта квартира – единственное жилье, то минимальный срок владения – 3 года.

Таблицу с минимальными сроками владения в разных ситуациях смотрите здесь.

Для семей с детьми при улучшении жилищных условий минимальный срок владения – нулевой. Подробно про эту льготу – здесь.

Срок владения в общем случае считают от даты регистрации права собственности на квартиру в Росреестре.

Но с квартирами, приобретенным по ДДУ, действуют свои правила.

Согласно пункту 2 статьи 217.1 НК РФ минимальный срок владения жильем, приобретенным по ДДУ, идет от даты полного расчета с застройщиком по договору, то есть от даты поступления денег на сет эскроу. При этом последующая доплата из-за увеличения площади построенной квартиры этот срок владения не обнуляет.

Разъяснение по этому поводу Минфин давал, в частности, в письмах от 20.01.2025 № 03-04-05/3991, от 29.10.2024 № 03-04-05/105273.

Таким образом, если вы в 2020 году полностью рассчитались с застройщиком, а дом был сдан в 2023 году, то отсчет срока владения пошел с 2020 года и в 2025 году эту квартиру можно продать без НДФЛ.