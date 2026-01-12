Можно ли на УСН применять освобождение от НДС для общепита

Если соблюдаются условия освобождения, налогоплательщики на УСН с НДС могут применять льготу для общепита.

В чате ФНС спросили – может ли организация на УСН, оказывающая услуги общественного питания не применять НДС в 2026 году.

Три условия соблюдены: доходы за предыдущий год — не более 3 млрд руб.; доля доходов от услуг общепита — не менее 70%; среднемесячные выплаты сотрудникам — не ниже региональной зарплаты по ОКВЭД 56.

Налогоплательщики на УСН с НДС вправе применять освобождение по пп. 38 п. 3 ст.149 НК при соблюдении условий этого подпункта, ответили налоговики.

Подробнее о том, как работать с НДС на УСН в 2026 г., расскажем на онлайн-курсе «Главбух на УСН-2025: от учета и отчетности до 1С». Вы научитесь рассчитывать налоги и заполнять отчетность, оформлять чеки по новым требованиям налоговой реформы-2026.

Цена сейчас со скидкой 78%: 3 500 ₽ вместо 15 950 ₽. Осталось 2 курса по этой цене.

Купить курс

Онлайн-курс входит в подписку Клерк.Премиум.