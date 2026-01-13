Банки снизили доходность по вкладам до 14,5%

Кредитные организации предлагают вкладчикам минимальную с конца 2023 года доходность по депозитам. Это связано с падением ключевой ставки Центробанка.

В начале 2026 года средние ставки по депозитам от трех до 12 месяцев упали ниже 14,5%. Это минимальное значение с конца 2023 года.

Для сравнения, в январе 2025 года доходность по вкладам была 21,2%. За год падение доходности вкладчиков составило почти 7%. В среднем на годовых вкладах можно заработать около 13,5%. Об этом пишут «Известия».

«В начале прошлого года банки нередко ставили депозиты выше ключевой как акцию в период острой конкуренции за клиентов и в ожидании дальнейшего роста ставки ЦБ», — сказал глава продукта «Вклады» финансового маркетплейса «Сравни» Илья Васильков.

Вслед за снижением ключевой ставки банки пересматривают условия по своим депозитам. Акцент делают на коротких вкладах, поскольку никто не думает, что нынешняя ключевая ставка 16% годовых будет держаться долгое время.

В среднем трехмесячные депозиты приносят доходность 15,3%, вклады на шесть месяцев — 14,6%, а годовые программы — 13,5%.

Аналитик компании «Финам» Игорь Додонов считает, что до конца 2026 года ключевая ставка упадет до 12-13%, а ставки по депозитам будут в диапазоне 10-12%.

Снижение ставок начинает приводить к тому, что вложенные деньги постепенно перетекают в другие финансовые инструменты. Например, в облигации федерального займа (ОФЗ) с фиксированным купоном. Сейчас доходность по ним составляет около 14-15% в виде купонных выплат. Также можно заработать на росте стоимости самой ценной бумаги, в результате общая доходность может составить 20-25%.