8092 ОК Общ моб 1
🔴 Вебинар: НДС-2026: переход на новую ставку и НДС на УСН →
Больничные

📄 СФР утвердил формы документов для оформления самозанятыми больничных

Формы применяются с 1 января 2026 года.

СФР издал приказ от 30.12.2025 № 1781 с формами для оформления самозанятыми больничных.

Приказ содержит:

  • заявление о добровольном вступлении в отношения по обязательному соцстрахованию на случай временной нетрудоспособности;

  • заявление об изменении размера страховой суммы;

  • уведомление о праве на пособие по временной нетрудоспособности при наступлении страхового случая;

  • согласие на выплату страхового обеспечения при наступлении страхового случая;

  • заявление о прекращении добровольных отношений по обязательному соцстрахованию на случай временной нетрудоспособности.

Приказ будет действовать с 1 января 2026 по 31 декабря 2028 года.

Эксперимент по добровольному страхованию для больничного самозанятых начался с 1 января 2026 года.

Автор

Houzzy
Обзоры для бухгалтера

ТОП-50 лучших студий дизайна интерьера Москвы и России 2026 - 2027

В этой подборке вы найдете 50 дизайн-студий, чьи проекты вдохновляют, удивляют и остаются в памяти. Мы собрали лучшие дизайнерские бюро и студии, которые умеют слышать клиента, трансформировать идеи в гармоничное пространство и создавать не просто красивую картинку, а настоящее ощущение дома.

ТОП-50 лучших студий дизайна интерьера Москвы и России 2026 - 2027
1
PROID.studio

Начать дискуссию

ГлавнаяПремиум