📄 СФР утвердил формы документов для оформления самозанятыми больничных
СФР издал приказ от 30.12.2025 № 1781 с формами для оформления самозанятыми больничных.
Приказ содержит:
заявление о добровольном вступлении в отношения по обязательному соцстрахованию на случай временной нетрудоспособности;
заявление об изменении размера страховой суммы;
уведомление о праве на пособие по временной нетрудоспособности при наступлении страхового случая;
согласие на выплату страхового обеспечения при наступлении страхового случая;
заявление о прекращении добровольных отношений по обязательному соцстрахованию на случай временной нетрудоспособности.
Приказ будет действовать с 1 января 2026 по 31 декабря 2028 года.
Эксперимент по добровольному страхованию для больничного самозанятых начался с 1 января 2026 года.
