💰 Во время новогодних праздников курьеры получали 6,2 тыс. рублей за смену

Зарплатное предложение выросло на 12%, а число откликов – на 62%.

Средние предложения по зарплате курьеров во время новогодних каникул составляли 6,2 тыс. рублей за смену. Это на 12% выше, чем в 2025 году, рассказал директор сервиса «Авито Подработка» Сергей Яськин.

«По данным "Авито Подработки", в предновогодний и новогодний период – с декабря 2025 года по 11 января 2026 года – исполнители заметно активнее откликались на предложения подработки курьером с посменной оплатой: число откликов выросло на 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В среднем бизнес предлагал порядка 6 207 рублей за смену — на 12% больше, чем годом ранее», — сообщил он.

Но фактический доход на подработке может отличаться от средних значений, уточнил Яськин. Он зависит от количества смен, региона, специфики задач и опыта исполнителя.

Также на зарплату курьеров в итоге влияют погодные условия, чаевые и выбранный способ доставки – на машине, велосипеде или пешком.

Подробнее о том, как рассчитывать зарплату, премии и пособия, расскажем на курсе профпереподготовки «Бухгалтер по зарплате». Вы научитесь составлять отчетность и внутренние нормативные акты, считать и уплачивать налоги по требованиям 2026 года.

Цена со скидкой 72%: 8 900 ₽ вместо 31 700 ₽. Осталось 2 места по этой цене.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.