Комитет Госдумы поддержал защиту мобилизованных от сокращения

Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов одобрил к первому чтению законопроект о защите от сокращения работников, призванных на специальную военную операцию.

Изменения внесут в ст. 179 ТК, где установлены социальные гарантии для работников при сокращении численности или штата.

Уже определен порядок приостановки трудового договора между работодателем и призванным работником. Такой сотрудник вправе выйти на работу к прежнему работодателю в течение трех месяцев после окончания службы.

Новым законопроектом предлагается ввести дополнительную социальную гарантию для ветеранов СВО – участников боевых действий в период мобилизации, военного положения и в военное время. Им хотят предоставить преимущественное право на сохранение рабочего места при сокращении численности или штата работников.

Кроме того, действующая редакция ст. 179 ТК не распространяет соцподдержку на работников, которые вернулись после приостановления трудового договора из-за призыва по мобилизации или поступления на военную службу по контракту во время мобилизации, а также на тех, кто был направлен в этот период на службу в войска нацгвардии. Поэтому гарантии хотят распространить на эти категории граждан.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.