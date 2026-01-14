🤰 Сумму родового сертификата предлагают увеличить почти в три раза

На начало 2026 года выплату родового сертификата выдают на 12 тыс. рублей. Предлагается увеличить сумму до 33 тысяч.

Сумму родового сертификата в России нужно увеличить до 33 тысяч рублей, считает глава комиссии Общественной Палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Родовой сертификат – это электронный документ, номер которого выдают в женской консультации. Он используется беременной женщиной для получения медпомощи в поликлинике и роддоме.

Сумма родового сертификата составляет 12 тысяч рублей.

«Сейчас его стоимость должна составлять не менее 33 тысяч рублей», — уверен Рыбальченко.

Он добавил, что родовой сертификат не только дает возможность выбора учреждения для родовспоможения, но и возможность дополнительных мер поддержки, в том числе медпомощи, связанной с поддержкой многодетных мам, беременных женщин старше 30 лет и в других случаях.

Все инициативы, которые могут быть дополнительно введены, в том числе и система социальной поддержки на этапах дородового сопровождения, родового сопровождения, послеродового сопровождения, невозможны без изменения стоимости родового сертификата, уточнил общественник.