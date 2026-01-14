Женщинам могут разрешить получать два пособия, если они забеременели во время декрета

Депутаты хотят устранить несправедливость, из-за которой матерям приходится выбирать одно из двух пособий. Им предложили оставить две выплаты: и по уходу за первым ребенком, и по беременности и родам второго.

14 января 2026 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому женщина сможет получать сразу два пособия при наступлении беременности во время отпуска по уходу за первым ребенком.

Сейчас матери, которые находятся в декрете и снова решают завести ребенка, должны выбрать одно из двух видов выплачиваемых в периоды соответствующих отпусков пособий. Учитывая то, что пособие по беременности и родам выплачивается в размере 100% среднего заработка, мамы чаще всего оформляют отпуск по беременности и родам, прерывая отпуск по уходу за первым ребенком.

Депутаты считают, что это несправедливо, поэтому хотят дать право женщинам получать сразу две выплаты.

«Сохранение выплат по уходу за первым ребенком при новой беременности матери позволяет обеспечить стабильность дохода, что особенно важно в период, когда семья сталкивается с дополнительными расходами на новорожденного», — сказано в пояснительной записке.

Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 марта 2026 года.