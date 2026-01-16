ФНС указала, можно ли на УСН выставлять УПД с НДС 22% до превышения порога в 20 млн

До превышения порога применяется освобождение от НДС, и вычеты не полагаются.

Новое ООО на упрощенке будет импортировать товары из Китая. Можно ли сразу, не дожидаясь превышения порога в 20 млн рублей, выставлять УПД с НДС 22% и принимать входящий НДС, уплаченный в таможню, спросили в чате ФНС.

«До превышения порога применяется освобождение от НДС», — ответили представители налоговой службы.

Если выставили УПД – придется уплатить налог и представить декларацию по НДС без использования вычетов (п. 5 ст. 173, п. 1 ст. 171 НК).

