Минфин пересмотрит налогообложение администраторов программ мотивации международных компаний

Чтобы у администраторов программ мотивации не формировалась база по налогу на прибыль, международные компании прибегают к частым эмиссиям акций. Минфин собирается упростить это и исключить доходы и расходы админов из налоговой базы.

15 января 2026 года на портале проектов нормативных актов появился законопроект Минфина о внесении изменений в главу 25 НК. Власти хотят пересмотреть формирование налоговой базы администраторов программ мотивации международных компаний, связанных с приобретением и передачей акций для целей таких программ.

Сейчас рост стоимости акций международных компаний во время дополнительной эмиссии для реализации программы мотивации приводит к формированию налоговой базы по налогу на прибыль организаций. В этот период администратор выступает в качестве финансового посредника и получает ограниченные в правах акции для последующей передачи участникам программы мотивации. Поэтому компании проводят дополнительные эмиссии, чтобы сократить срок владения ими администратором.

В таком случае база по налогу на прибыль не формируется, но возникают негативные последствия, которые влияют на стоимость акций. Долгая дополнительная эмиссия снижает гибкость программ мотивации и создает нагрузку на эмитентов.

Чтобы от этого уйти, Минфин предлагает исключить из налоговой базы по налогу на прибыль доходы и расходы администратора. Это создаст налоговый стимул на формирование пула акций для участия в программе мотивации, но без проведения дополнительных эмиссий.

«Предлагаемое законопроектом решение повысит гибкость, как следствие, привлекательность программ мотивации акциями», — сказано в пояснительной записке.

Также Минфин считает, что изменения положительно скажутся на повышении капитализации фондового рынка и на привлечении и удержании квалифицированных кадров в международных компаниях.