В Санкт-Петербурге не хватает 10 тысяч сотрудников в сфере промышленности

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков заявил, что промышленным предприятиям города не хватает 10 тыс. человек. Самые востребованные специальности — операторы и наладчики станков, механики, слесари, сварщики.

«Текущая потребность и на ближайшие годы в кадрах в промсекторе составляет порядка 10 тыс. человек», — сказал Поляков.

Также он добавил, что у работодателей есть спрос на специалистов в области приборостроения, фармацевтики, биотехнологий. Высок и спрос на кадры в области IT, разработки, кибербезопасности.

